三豊市役所 市制施行20周年を記念して、香川県三豊市が2026年8月22日、市文化会館マリンウェーブで舞台芸術「未来へ繋ぐダンスシアター」の公演を行います。 東京都出身の演出家・振付師で、三豊市地域おこし協力隊員を務める前納依里子さんがプロデュースし、2つの作品を上演します。 第1部では、三豊市の小学生や高齢者など世代を超えた地域ダンスクラブ「MITOYODANCECREATORS！」のメンバ}