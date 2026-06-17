「peace」山口一郎展かまどホール坂出市 香川県在住の画家、山口一郎さんの個展が坂出市で開かれています。 クレヨンを10色ほど塗った上に黒いアクリル絵の具を重ね塗りし、乾く前に削るように模様を入れると、花や動物の絵画が完成します。 坂出市のギャラリーには、市内のアトリエで制作活動に取り組んでいる山口一郎さんの作品約100点が展示されています。 （香川県在住の画家／山口一郎さ