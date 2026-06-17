高瀬くるみ BEYOOOOONDSが6月16日、神奈川・横浜アリーナで『BEYOOOOONDS CONCERT 2026 SPRING [HIGH! TENSION BEYOSCOOOOOPE]』を開催した。【写真】BEYOOOOONDS初の横アリ、熱いパフォーマンスで魅了4月25日よりスタートした春ツアーの千秋楽であり、メンバーの高瀬くるみにとっては卒業コンサートとなった今回の公演。高瀬は2015年にハロプロ研修生に加入し、2019年にBEYOOOOONDSのメンバーとしてメジャーデビュ