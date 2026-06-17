大分育ちの人気Vチューバ―白銀ノエルさんのラッピングバスが6月から大分市内で運行しています。 ラッピングバス YouTubeのチャンネル登録者数200万人を超える人気Vチューバ―白銀ノエルさんとコラボしたラッピングバス。 これは大分バスなどが県内の観光を盛り上げようと企画しました。 バスには白銀さんが県内をPRするために手掛けた楽曲「VAVAVA！バーチャル大分」にちなん