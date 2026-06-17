タレントの島崎和歌子（53）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にVTR出演。人気芸人の素顔について語った。島崎は同番組の木曜レギュラーを務めているが、この日はスタジオにゲストとして生出演した「ずん」飯尾和樹に向けて、VTRでコメントを寄せた。飯尾とは20年以上の付き合いという島崎は「飯尾君とご飯を食べた時、そーっとメガネを外すんです」といい、「そうすると結構二枚目なんです」とニヤリ。「