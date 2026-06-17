アルゼンチン―アルジェリア後半、ハットトリックとなるゴールを決め、喜ぶアルゼンチンのメッシ＝カンザスシティー（共同）アルゼンチンがメッシの3得点で快勝した。前半17分、敵陣で縦パスを受けると鋭く中央で持ち上がり、左足でミドルシュートを決めて先制。後半15分に味方のシュートをGKがはじいたところを右足で難なく押し込むと、同31分にはゴール正面から左足で正確なシュートを突き刺した。アルジェリアは果敢に攻め