タレントの菊地亜美（35）が17日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。「衝撃の姿」を公開した。菊地は「衝撃の姿2人目出産後、16キロ増えた」とつづり、第2子出産直後、キャミソール姿で子供を抱くショットを投稿した。菊地は2018年に一般男性と結婚。20年8月に長女、25年3月に次女の出産を発表した。