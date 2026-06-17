歌手で女優の小柳ルミ子（73）が17日、自身のブログを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会アルゼンチン−アルジェリア戦でハットトリックを達成したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）の大活躍に涙したことを明かした。小柳は「何なんでしょーうこの人は!涙が出ました」と切り出し、「難しい初戦前回のカタール大会初戦をサウジアラビア相手に落としたアルゼンチンのミスを教訓に同じ過ちはしない何と何と