今年9月に愛知県を中心に開催されるアジア競技大会の種目に、仮想空間で相手と対戦する「バーチャルテコンドー」が追加されることがわかりました。アジア大会の組織委員会は16日に開かれた理事会で、大会を主催するOCA＝アジア・オリンピック評議会などから要請を受けて検討されていたバーチャルテコンドーを正式に追加することを発表しました。バーチャルテコンドーは、VRゴーグ