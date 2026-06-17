お笑いタレントのふかわりょうが17日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。アイス製造大手6社がメーカー希望小売価格を巡ってカルテルを結んだ疑いがあるとして立ち入り検査を受けた件で、「残念」と語った。番組では、「明治」「森永乳業」「ロッテ」「江崎グリコ」「森永製菓」「赤城乳業」の6社のカルテル疑いについて報道。明治「エッセルスーパーカップ」、森永乳業の「pino（ピノ）」の価格値上げについて表