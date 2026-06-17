【第11話】 6月17日 公開 第11話を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月17日、原作・桂嶋エイダ氏（小学館ガガガ文庫刊）、キャラクター原案・浜弓場双氏、漫画・広乃あずま氏によるマンガ「ドスケベ催眠術師の子」第11話をやわらかスピリッツにて公開した。 第11話では、決心がついた高麗川が、真友に催眠術をかけられる。催眠術の効果もあって、素直に謝罪をする高麗川だが、対する真