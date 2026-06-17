【第21話】 6月17日 公開 第21話を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月17日、ゆりかわ氏によるマンガ「はじめてのセフレ」第21話をやわらかスピリッツにて公開した。 第21話では、大雪の中でホテルに入る2人。身体を温めるため湯船に浸かるが、環は後ろから佐野を抱きしめて――。 「はじめてのセフレ」のページ (C)ゆりかわ／小学館