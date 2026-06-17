【SP分冊版 1】 6月17日公開 SP分冊版 1を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月17日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」SP分冊版 1を竹コミ！で無料公開した。 今回公開されたのは、最終回の後日談。アモルへ帰還中のリリーたちのもとへ、クレオメがやってくる。一方、この地を去ったベッカーは、1人酒場にいた……。 現在竹コ