「ミスが許される余地がものすごく小さい。僕らは圧倒的な強さを見せた時もあった。シリーズの大半で、完全に支配していたんだ。だけど、ミスやエラーがあまりにも大きく響いてしまった。このような浮き沈みは許されない」 そう語ったのは、ビクター・ウェンバンヤマ。キャリア3年目で初のプレーオフへ臨み、NBAファイナルまで駆け上がった22歳のビッグマンだったが、サンアントニオ・スパー