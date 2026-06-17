6月17日、新潟アルビレックスBBは星野曹樹との2026－27シーズンにおける新規選手契約を発表。5シーズンぶりに古巣でプレーする。 新潟県出身で現在28歳の星野は、195センチ90キロのスモールフォワード。白鷗大学から2019－20シーズンに新潟アルビレックスBBへ特別指定選手として入団し、3シーズンにわたってプレーした。その後は群馬クレインサンダ