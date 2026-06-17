ＰｏｓｔＰｒｉｍｅが後場急伸している。正午ごろに、Ｍ＆Ａ仲介業及び不動産仲介業を営むインフィニティライフ（東京都新宿区）の全株式を７月１日付で取得し子会社化すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 今回の子会社化は、事業承継・Ｍ＆Ａ仲介領域への参入を図るのが狙い。子会社化により、ポスプラが運営するＳＮＳ「ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ」の約４３万ユーザーに対してＭ＆Ａに関する実践