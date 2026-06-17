パワーエックスがストップ安の水準となる２２９１円に売られた。同社の株価は前日に急騰していた。この反動に加え、昨年１２月１９日に新規上場した同社については、大株主による売却を制限するロックアップ期間が上場１８０日後の６月１６日までとなっており、１７日にロックアップは解除された。同社株は上場後、好パフォーマンスを示していたこともあって、大株主による株式売却の思惑が台頭。需給悪化を警戒した