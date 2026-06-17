アセンテックは後場にストップ高となる前営業日比８０円高の４９９円に買われた。きょう正午ごろ、同社が３月に発表したバーチャルヒューマン向けオンプレミス生成ＡＩ基盤「ＥｄｇｅＡＩＡｒｒａｙ」（エッジＡＩアレイ）について、ソフトバンク傘下のＳＢＣ＆Ｓと国内独占販売契約を締結したと開示しており、好感した買いが集まっている。ＳＢＣ＆Ｓは自社の全国約１万５０００社に上る販売ネットワӦ