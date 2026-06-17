「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在で東宝が「売り予想数上昇」１位となっている。 １７日の東証プライム市場で、東宝が４日続落。同社の２６年２月期の連結純利益は前の期比１９．４％増の５１７億６８００万円と最高益を記録。映画「鬼滅の刃」や「国宝」などのヒット作が寄与した。ただ、２７年２月期の同利益は前期比２０．８％減の４１０億円と減益が予想されている。販