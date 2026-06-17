トーア紡コーポレーションが反発している。１６日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２６年１２月期第２四半期決算で投資有価証券売却益２億８４００万円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。うち１億７７００万円については第１四半期に計上済みで、通期業績予想への影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS