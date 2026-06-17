沖電気工業が後場も強含みで推移している。正午ごろに、海洋音響関連事業を手掛けるグループ会社ＯＫＩコムエコーズが、２７年４月に神戸へ新拠点を開設すると発表したことが好材料視されている。 ＯＫＩコムエコーズは従来、沼津地区からの整備員派遣と測定機器運搬で定期検査などの維持整備作業に対応してきたが、現在の芝浦・呉・佐世保の拠点に加えて、２６年１月には横須賀に新拠点を開設し、顧客対