北中米ワールドカップを戦う日本代表は、今月19日に行われるグループリーグ第2戦チュニジア戦(20日)の前日練習をモンテレイのクラブ練習施設「ラヤドス・トレーニング・センター」で実施することが明らかになった。同施設は日本代表が事前キャンプで3日間使用し、選手たちから好評を博しており、勝利を狙うチームにとっては朗報だ。W杯グループリーグの前日練習は国際サッカー連盟(FIFA)が指定した練習場で行うのが原則。日本