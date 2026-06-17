北海道コンサドーレ札幌は17日、横浜F・マリノスから期限付き移籍しているGK田川知樹(23)の契約期間を延長すると発表した。田川は興国高から横浜FMに加入。23年より富山に3シーズンで期限付き移籍し、今季は札幌に期限付き移籍。百年構想リーグは19試合に出場していた。クラブを通じ「26/27シーズンも北海道コンサドーレ札幌の勝利のために、そしてJ1昇格のために戦います!1つでも多くの喜びを皆さんと共にできるよう頑張り