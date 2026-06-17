アビスパ福岡は17日、名古屋グランパスからDF三國ケネディエブスが期限付き移籍で加入すると発表した。期間は27年6月30日までで、名古屋と対戦する公式戦には出場できない。同選手は23年まで福岡でプレーしていた。また福岡は名古屋から期限付き移籍していたMF椎橋慧也が完全移籍で加入すると発表している。両選手は以下のようにコメントしている。●三國「お久しぶりです。少し早いけど帰ってきました!アビスパ福岡のエンブ