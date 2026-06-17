株式会社焦点工房は6月17日（水）、cam-inブランドから富士フイルム「X-E5」専用レザーカメラケース「LCP-053」を発売した。カラーバリエーションはブラック、セージグレー、ブラウン、ライトブラウンの4色。希望小売価格は1万5,800円。 「X-E5」のデザインや操作性を損なわないよう配慮して設計された本革製のハーフケース。上質な本革を採用したとし、手になじむやわらかな