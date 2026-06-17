開催：2026.6.17 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 0 - 7 [エンゼルス] MLBの試合が17日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとエンゼルスが対戦した。 Dバックスの先発投手はメリル・ケリー、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。 2回表、6番 ウェード・メックラー 3球目を打ってセンターへのタイムリӦ