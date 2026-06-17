えのきの快腸パワーを存分に！「豆苗とえのきの肉巻きレンチン蒸し」【まるさんの腸活ダイエット】【ビフォー＆アフター】3カ月で12kg減！万年ぽっちゃりさん→割れたおなかに！しっかり食べるダイエットを実践する、人気ダイエットインフルエンサー・まるさん。彼女が今、注目しているのが、腸活を取り入れたダイエットです。腸活ダイエットと言っても、面倒なカロリー計算は必要ないし、食事もおなじみの料理に腸活食材をプラス