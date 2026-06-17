【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ゴスペラーズが、6月25日22時よりNHK総合で放送の『SONGS』に出演。17年ぶりの登場を果たす。 ■盟友であるRHYMESTERの宇多丸が、ゴスペラーズの偉業を語る 1991年に早稲田大学のアカペラサークルで結成され、1994年にメジャーデビュー。以来、「永遠に」（読み：とわに）「ひとり」など、数々のヒット曲を送り出してきたゴスペラーズ。日本で