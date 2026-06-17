「ドジャース１−０レイズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースが超速ゲームで連勝を決めた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「彼は投げるが打たない」と１７日のデーゲームは投手専念となることを明言した。大谷はこの日の試合で１５号決勝弾を放っていた。６戦４発と打撃の状態は好調だが、パイレーツ戦で左膝の炎症で途中交代した影響もあり、投手に専念することになった。大谷は試合後、グラウンドインタビューを受け