１６日に放送されたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」では、まさかの人物が殺人教唆で逮捕される衝撃展開に。次週はいよいよ最終回となるが、最終回のラテ欄には意味深なヒントが記されている。この日の「夫婦別姓刑事」では、消しゴム事件について、人を殺したい人と、人を殺して欲しいという人をつなぐ「オーナー」という人物がいることが発覚。毒入り飲料を飲み死んだ高校生の手塚について、ネットで殺人を依頼した男性が