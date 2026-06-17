記者会見に臨むチュニジアのルナール監督＝16日、モンテレイ近郊（共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の1次リーグF組で日本との第2戦を控えるチュニジアが16日、メキシコのモンテレイ近郊で記者会見し、新監督に就いたエルベ・ルナール氏が「簡単ではないが、やりがいのある挑戦だ」と決意を述べた。会見後の初練習では声を張り上げ、チームを鼓舞した。チュニジアは14日の