「ドジャース−レイズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が決勝の１５号ソロを放ち、チームを連勝へ導いた。試合後のグラウンドインタビューでは思わぬ質問を振られた。「そういう意味ではよかった」とにこやかに笑みを浮かべた大谷。試合が１時間５２分で終了したことで、睡眠がしっかり取れますねと振られたことを受けての快投だ。４投手の継投でレイズを完封リレー。超速でゲームが終わり、翌日のデーゲ