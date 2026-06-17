お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（50）が17日までに自身のインスタグラムを更新。超巨大な贈り物を明かした。「スイカをもらった！おっきかった！」と書き出した津田。半分に切った超巨大なスイカとの“2ショット”をアップした。「僕が身長173センチあるんですけど、このスイカの大きさわかるかな？美味しかった！」と大きさをアピール。ファンからは「本当に173ですか！？！？」「どっから173という数字出してきたん