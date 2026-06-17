お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が、16日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。「誰にも言っていなかった」ことを明かした。マンスリーパートナーの大沢あかねと最近のブームについてトーク。バービーは「お着物が元々結構好きで。この間IKKOさんがお着物でテレビCMに出てるの見て、これだ！と思ったんです。私、着物でテレビに出る人になろうと思って」と語った。また「私の憧れの