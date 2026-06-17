かまいたちと橋本環奈が、『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026漫才＆コント二刀流No.1決定戦』（日本テレビ・読売テレビ系）のMCを、昨年に続き務めることが決定。決勝戦は7月20日19時から3時間生放送で届ける。【写真】『ダブルインパクト2026』決勝には誰が進む？『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2026』は、「芸人、出し尽くせ。」というスローガンのもと、漫才とコントの二刀流No.1を決める賞