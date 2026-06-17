ゼブラヘッドが、“待ってろよサマソニ！カウントダウン・シングル”第4弾として「A Perfect Life is Such a Bore」を本日配信リリースした。本企画は、結成30周年となる2026年に洋楽アーティストとして通算9回目となる＜SUMMER SONIC＞最多出演を達成する彼らが、3月から8月まで毎月新曲を投下し、＜SUMMER SONIC＞のステージへと熱量を段階的に高めていく、日本主導で設計されたプロジェクトだ。3月に配信された第1弾「Burn Burn