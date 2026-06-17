プロ野球ファーム中地区・ハヤテベンチャーズ静岡は１７日、米ウィチタ州立大でプレーしていた左腕・林平太郎投手（２２）の入団（１８日付）を発表した。林は都立・城東卒業後に米球界へ挑戦し、フェニックス短大、ワグナー大を経てウィチタ州立大でプレーしていた。今月１０日に入団テストが非公開で行われ、首脳陣が見守る中、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で打者数人相手に投球し、合格となった。林は球団を通して