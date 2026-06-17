Organic Callが、「さよならユートピア」をゲリラ配信リリースした。今作は、バンド結成初期の2017年にEggsでリリースした1stシングル「方舟の案内人」の再録作品となる。ライブでは長年親しまれてきた定番曲でありながら、これまでサブスク配信を待ち望む声も多かった楽曲だという。楽曲には、思い描いていた理想と目の前にある現実との距離に苦しみながらも、目を逸らさず、一歩ずつ前へ進んでいくという強い意志が込められてい