中道改革連合の元衆院議員の米山隆一前衆院議員氏が2026年6月17日にXを更新。自衛隊入隊をめぐる発言が批判されている者の家庭に関する問題発言が物議を醸している立憲民主党の古賀千景参院議員の辞職を求める声に対し、「行き過ぎ」と苦言を呈反論「経済的理由による任官（入隊）は実際問題少なくなく...」古賀議員は15日の参院予算委員会で防衛省が作成した子供向けの冊子について質問する際、「経済的に厳しい子どもたちが自衛