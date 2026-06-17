楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏は宮城・仙台市内で三木谷浩史オーナー（６１）と会見に臨んだ。背番号「８１」のユニホームに袖を通した吉井氏は「大きな仕事を任されたことに、野球人としてすごくうれしかった」と喜びを口にした。三木谷オーナーはフォトセッションを終えた後、自ら切り出した。「楽天グループとしてはですね、２つの大きなプロスポーツのオペ