◆米大リーグドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の６回先頭で迎えた３打席目に、先制弾で決勝打となる１５号ソロを放った。自身の本塁打の得点のみによる１―０での勝利はメジャー移籍後初となった。試合は今季チーム最短の１時間５２分で終