スーパーモデルのタイラ・バンクス(52)が、自身が2003年から18年まで司会を務めたリアリティ番組「アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル」を題材にしたネットフリックスのドキュメンタリーシリーズ「グッド・バッド・アグリー：『アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル』の裏側」が名誉毀損にあたるとして、同社を提訴した。タイラは「重大な精神的苦痛」を受けたと主張している。 【写真】さす