アルゼンチン代表スカローニ監督がメッシの活躍を称賛アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督が現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）初戦でハットトリックの活躍を見せた同代表FWリオネル・メッシに最大限の賛辞を送っている。アルゼンチン紙「Ole」が報じた。アルゼンチンはW杯初戦でアルジェリア代表戦に臨み、3-0で快勝した。この試合で絶対的エースのメッシはハットトリックを達成し、W杯通算得点記録