メッシが先制ゴールを決めた後に涙を流したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、現地時間6月16日に行われた2026年ワールドカップ（W杯）初戦のアルジェリア戦（3-0）でハットトリックを達成する大活躍を見せた。偉大な記録に並ぶ祝祭の夜となった一方で、先制ゴール直後に見せた涙の理由について本人が心境を明かしたと、アルゼンチンメディア「MDZ」が報じている。アルゼンチン代表はカンザスシティのアローヘッド・スタジ