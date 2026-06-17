アルゼンチンはアルジェリアに3-0で大勝も判定が物議にアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは現地時間6月16日、ワールドカップ（W杯）のアルジェリア戦に出場してハットトリックを達成し、チームの3-0の勝利に大きく貢献した。その一方で、試合中に見せたタックルに対する判定が波紋を呼んでいる。カタール大会でトロフィーを掲げて以来、3年半ぶりにW杯の舞台へ帰ってきた38歳のメッシは、この日も主役の座を譲らなかった。後