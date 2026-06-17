様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「サンリオキャラクターズ」の吸水速乾タオルキャップが登場！「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」の夏らしい日焼け姿がかわいい、ドライヤーの時間を短縮する便利なグッズです☆ スケーター「サンリオキャラクターズ」吸水速乾タオルキャップ 価格：各1,540円（税込）サ