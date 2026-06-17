俳優の大和田伸也（78）が、本日17日に店内がリニューアルした『ポケモンカフェ TOKYO』（東京・日本橋）を訪れた。相棒のゼニガメとクワッス（ぬいぐるみ）とともに新メニューやピカチュウのショーを楽しんでいた。【動画】ピカチュウ踊る新たなショー！大和田伸也も「ピカ！ピカ！」オリコンニュースなど複数のメディアと一緒に店内の取材会に参加した大和田。今回のリニューアルでは、新メニューにピカチュウやイーブイをは