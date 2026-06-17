ゴンチャは、夏の定番シリーズ「ピーチフルピーチ」を25日から期間限定で販売する。福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃・黄桃のダブルピーチソースを組み合わせたデザートティーで、今年はミルクティーとティーエードにLサイズを新たに加える。【画像】絶対おいしいやつ…ゴロゴロピーチがたまらないジェラッティー「ピーチフルピーチ」は、桃の果実感を存分に味わえる夏季限定メニ