■MLBドジャース1ー0レイズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのレイズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、4打数1安打1打点。0対0の6回に3試合ぶり15号ソロ、チームはこの1点を守り切り、先発・J.ロブレスキー（25）はチームトップの8勝目、完封リレーで試合時間は1時間52分だった。前日16日は入れ違いとなったが、日本