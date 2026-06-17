阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１７日、２軍に合流した。この日、独立リーグ連合チームとのファーム練習試合が行われるＳＧＬ入りした。立石は５月１９日の中日戦（倉敷）で１軍初昇格し、プロ初打席初安打。デビューから５試合で打率・４０９、１本塁打、５打点と大活躍したが、その後は徐々に下降線。打率は・２０２まで落ち込んでいた。３試合ぶりのスタメン出場となった１６日・西武戦（甲子園